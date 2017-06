Palermo, sudanese tenta di far sbandare bus per Trapani

Sudanese tenta di fare sbandare bus Palermo-Trapani, indagini

Si indaga dopo che un giovane sudanese, disarmato, ha aggredito l'autista alla guida di un pullman sulla linea tratta Palermo-Trapani, vicino alla galleria Segesta. Il migrante avrebbe tentato di fare uscire di strada il mezzo, non si capisce ancora per quali ragioni, provocando il panico, ma e' stato fermato. A bloccarlo due militare presenti a bordo. Sul posto sono giunti gli uomini della Digos che hanno portato l'uomo negli uffici di polizia di Castellammare del Golfo (Trapani). Informato il pool antiterrorismo della Dda di Palermo che ha avviato accertamenti.

Lo Voi: "Allo stato non è terrorismo"

"Allo stato non vi sono elementi tali da far ritenere il gesto legato a fatti di terrorismo. Stiamo comunque indagando, come e' opportuno, in questi casi. Ma parrebbe piu' un'azione scaturita da problemi personali". Cosi' il capo della Dda di Palermo, Francesco Lo Voi, a proposito dell'incidente accaduto su un pullman di linea lungo l'autostrada Trapani-Palermo. Un uomo di nazionalita' sudanese avrebbe tentato, urlando frasi sconnesse, di spintonare l'autista che lo avrebbe bloccato anche l'aiuto di alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenute volanti della Stradale e della Digos di Trapani. Viene ascoltato dagli investigatori al commissariato di Castellammare del Golfo. Le indagini sono coordinate dal pm Calogero Ferrara del pool anti terrorismo della Dda di Palermo, guidata da Franceso Lo Voi.