Palermo, un sub morto e uno disperso al largo di Isola delle Femmine

Un sub morto e uno disperso nelle acque della provincia di Palermo. Stavano compiendo un'immersione al largo di Isola delle Femmine, a circa un miglio dalla costa, quando si è verificata la tragedia. Sul posto le motovedette della Capitaneria di porto di Palermo e i sommozzatori dei vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato da un amico che era su un gommone. Un corpo è stato recuperato subito, quello del compagno è risultato disperso e sono seguite le operazione per recuperare l'altro. Sul posto il medico legale per ricostruire la dinamica dei fatti.