Pamela, funerali a Roma. La famiglia: "Contro la barbarie vogliamo giustizia"

"Lotteremo fino in fondo affinche' questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia". Così ha detto lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia Marco Valerio Verni davanti alla chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma dove si svolgono i funerali della ragazza romana uccisa a fine gennaio a Macerata. "Lo faremo per lei - ha detto -, per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perche' questa e' la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie".

Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, prende parte ai funerali di Pamela Mastropietro. Raggi si è fermata in raccoglimento davanti alla bara bianca e poi si e' stretta in un lungo abbraccio con la mamma di Pamela, Alessandra Verni, e salutato il padre e altri congiunti della ragazza. Quindi ha preso posto in prima fila, sul lato destro della navata, nell'area che e' stata riservata alle autorita' e dove c'e' il sindaco di Macerata, Romano Carancini, con una delegazione dell'amministrazione del Comune marchigiano.