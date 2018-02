Pamela, l'autopsia non chiarisce il motivo della morte: "Corpo sezionato"

Pamela: procura Macerata, esami autopsia non sciolgono dubbi

"I primi esiti degli accertamenti medico-legali non hanno consentito di raggiungere risultati altamente significativi sul piano probatorio, tanto perche' mancano tracce di sangue e di urina sui resti del cadavere che, a dire dei medici legali, e' stato sezionato in modo apparentemente scientifico. Ulteriori accertamenti di laboratorio saranno effettuati la settimana prossima". E quanto si legge in una nota del procuratore capo di Macerata, Giovanni Giorgio, circa i gli esami autoptici effettuati oggi per la seconda volta sul corpo di Pamela Mastropietro.

Pamela: medico legale, corpo sezionato in modo scientifico

"Il corpo e' stato tagliato in modo 'scientifico' e tutti gli organi sono presenti". Queste le prime risultanze dell'autopsia condotta sul corpo di Pamela Mastropietro dallo staff di medicina legale dell'Universita' di Macerata, ha consegnato nel primo pomeriggio alla Procura della Repubblica. Il pool di periti era guidato dal medico Mariano Cingolani, assistito dai colleghi Dora Mirtella e Roberto Scendoni, presenti anche gli avvocati dei due nigeriani indagati, il tossicologo Rino Froldi e il criminologo Mauro Mazza.