Pamela, convalidato fermo dei 2 nigeriani accusati di omicidio

E' stato convalidato dal Gip del Tribunale di Macerata il fermo dei due nigeriani accusati di aver ucciso Pamela Mastropietro e del vilipendio e occultamento del suo cadavere. I due - Lucky Awelima, 27 anni, e Desmond Lucky, 22 anni - sono stati nuovamente trasferiti nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Dei due, Awelima - consigliato dal suo legale Giuseppe Lupi - si e' avvalso della facolta' di non rispondere, mentre l'altro accusato ha negato ogni responsabilita', ha negato di non aver conosciuto la 18enne romana ed anche di aver mai messo piede nell'appartamento di via Spalato di cui e' affittuario Innocent Oseghale e dove e' avvenuto il delitto e il sezionamento del cadavere.





"Il mio assistito ha risposto sempre alle domande del Gip - ha riferito Gianfranco Borgani, l'avvocato di Desmond Lucky - ed ha negato ogni addebito, ha negato di aver avuto un ruolo in questa vicenda". I due legali attendono ora di leggere l'ordinanza del Gip Giovanni Maria Manzoni di convalida del fermo operato dai carabinieri del Comando provinciale di Macerata coordinati dalla locale Procura. Di certo - come ha detto lo stesso avvocato Borgani - il Gip " ha convalidato con un provvedimento molto motivato".