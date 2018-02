Pamela, indagati i due nigeriani bloccati venerdì dai carabinieri

I due nigeriani bloccati venerdì, uno a Macerata e uno a Milano, sono stati formalmente indagati nell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne il cui corpo è stato fatto a pezzi. I due uomini sono stati interrogati a lungo nella notte dai carabinieri. Già indagati per la vicenda sono Innocent Oseghale, che si trova in carcere, e Lucky Desmond, denunciato a piede libero.

Macerata: Minniti, città colpita due volte drammaticamente I responsabili della morte di Pamela dovranno essere puniti severamente

Macerata "e' stata colpita due volte drammaticamente e non dobbiamo dimenticarcene". Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, a Salerno per una manifestazione elettorale del Pd, sottolinea come la cittadina marchigiana sia stata teatro della morte di Pamela, uccisa e fatta a pezzi, e dell'azione criminale di Luca Traini che ha sparato colpendo per strada immigrati. Dell'omicidio di Pamela, "noi stiamo seguendo l'evoluzione delle indagini - aggiunge - i responsabili di quella morte dovranno essere severamente puniti". Quanto alla tentata strage di Traini, invece, e' "un atto criminale di un criminale" perche' "quella rappresaglia e' di odio razziale e in Italia non c'e' posto per rappresaglie, ne' per odio razziale". "Nel background di questo criminale riemerge una cultura, una formazione che chiaramente ha riferimenti di carattere nazista e fascista", dice ancora il ministro. Due ideologie "morte" in Italia. "Parlo da ministro dell'Interno - conclude - c'e' un limite oltre il quale non si puo' andare in una democrazia e non consentiremo a nessuno di superare questo limite

Macerata: negozi e scuole chiuse, trasporti fermi

Negozi e scuole chiuse, trasporti e bus urbani soppressi dal primo pomeriggio. Macerata si appresta ad ospitare la manifestazione dei centri sociali contro il razzismo e il fascismo in un clima da coprifuoco. Pochi i commercianti, che questa mattina, hanno aperto i negozi e che comunque abbasseranno le saracinesche alle 13. Decine, invece, le auto delle forze dell'ordine che si stanno predisponendo per il servizio d'ordine al corteo che, dai giardiani Diaz percorrera' la cinta muraria, ma non potra' accedere alle strade del centro. Il corteo, previsto a partire dalle 14.30, non avra' il meteo a favore. Nel capoluogo piove a tratti e fa fredd