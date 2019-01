Pamela Mastropietro, lo zio: "Il Diario di Pamela è scomparso". I video

Nella stanza di Pamela Mastropietro lo zio racconta il suo omicidio: “Fu opera della mafia nigeriana. E si vuole depistare. Il Diario di Pamela è scomparso ”

L’avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela e portavoce della famiglia, ci mostra gli infissi divelti della porta del salotto viveva Pamela: “Abbiamo dovuto scardinare la porta per far passare la bara” racconta.

Ci introduce nella stanza dove viveva Pamela: tutto è rimasto come allora: i tanti peluche, gli orsacchiotti, la sua chitarra, il computer, le foto, i cuscini con i cuoricini, un cavallo a dondolo.

“Pamela, mi disse quando andai a trovarla in comunità, stava scrivendo la storia della sua odissea, un diario: per far capire ai suoi amici e alla sua generazione gli abissi della droga. Ma il suo diario è stato nascosto da qualcuno, non si è trovato : quali segreti rivelava? Chi lo ha preso? Perché’?”



Il cronista di Affaritaliani.it nella stanza di PamelaFoto: Claudio Bernieri

Sono tanti i misteri che ci elenca lo zio portavoce: “Il Vaticano ha pagato per tre mesi l’appartamento abbastanza lussuoso dove viveva Innocent Osenghale, imputato per la sua morte. Il Vaticano pagava per lui 450 euro al mese. Ecco spiegato l’atteggiamento davvero tiepido del vescovo di Macerata e il silenzio della chiesa su questa vicenda orribile. Qualcuno vuole depistare le indagini: mi ricordo che dopo la scoperta dell’orribile omicidio,il procuratore Giovanni Giorgia si appartò con l’allora ministro della Giustizia Orlando a porte chiuse per un’ ora. Cosa si dissero? Fatto sta che mi è stato negato di accedere all’appartamento dove è stata squartata Pamela. Volevo visionarlo con un perito.

Perché? Cosa si vuole nascondere? “Poi lo zio di Pamela abbassa la voce e dichiara: “Gli inquirenti hanno accertato con le indagini che Pamela non è’ morta di overdose. Ma per sue coltellate al fegato. E un collaboratore di giustizia nigeriano il cui nome è segreto ha dichiarato che Innocent gli ha confidato di essere un membro della magia nigeriana. Una mafia che ha diviso la città di Macerata in tre zone di spaccio con tre bande diverse: ricordo che Macerata sta a mezza strada tra Padova e Castelvolturno due centri della mafia nigeriana”

Lo zio non si ferma: “Dalla autopsia risulta che Pamela assumeva da due mesi oppiacei: è lei non poteva uscire né telefonare dalla comunità dove stava da un anno. Questo significa che all’interno della comunità qualcuno le forniva la droga. Eppure non c’e’ stata nessuna ispezione da parte dello stato in quella comunità!”

Ora zio Verni aspetta il processo che inizierà il 19 febbraio: “Sarà un processo della civiltà contro la barbarie”

Il racconto dell’avvocato Verni (due ore di un video girato nella casa dove abitava Pamela) è una testimonianza di un nuovo caso Orlandi?

Nei prossimi giorni l’intera intervista. Ecco intanto le immagini della stanza museo di Pamela. La normalità di una adolescente finita spezzi in due valigie.” Rivela infine Verni: “Sui due trolley sono state rinvenute tracce di un DNA di uno sconosciuto , un complice“