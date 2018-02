Pamela, nuovo giallo: "Sesso con un italiano in cambio di soldi"

Pamela, sesso con italiano in cambio di soldi?

Spunta un nuovo elemento sul giallo di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata. Secondo quanto riporta Giornalettismo, la ragazza invece di essere aiutata, appena scappata dalla comunità che la ospitava, sarebbe stata avvicinata da un 45enne del posto che invece di capirne le ragioni e proteggerla le avrebbe offerto del denaro in cambio di sesso. In quel modo la ragazza sarebbe arrivata da Corridonia a Macerata, prima di morire. L'uomo l'avrebbe accompagnata alla stazione di Piediripa, poi non l'avrebbe più rivista. Un episodio che aumenta ancora di più i dubbi e alimenta il giallo sulla fine della giovane.

Pamela, gli inquirenti sulle tracce del complice dedl nigeriano

Gli investigatori che indagano sul caso della morte di Pamela Mastropietro, avrebbero individuato un complice del nigeriano Innocent Oseghale, fino ad ora l'unico arrestato anche se indagato non piu' per l'omicidio della diciottenne ma solo di vilipendio e occultamento di cadavere. Si cerca un altro africano che avrebbe aiutato il 29enne nigeriano a nascondere il cadavere della ragazza romana. Nella casa di Macerata dove viveva Oseghale oltre ai vestiti di Pamela ed alcuni coltelli, sarebbero stati trovati anche contenitori di candeggina utilizzata forse per pulire il pavimento dalle tracce di sangue. Ma tutta la vicenda della morte della 18enne trovata uccisa e smembrata mercoledi' 31 gennaio presenta ancora diversi lati oscuri. A cominciare dal numero di persone che la ragazza ha incontrato tra il 29 e il 30 gennaio a Macerata.

Pamela, cade l'accusa di omicidio per nigeriano

Occultamento e vilipendio di cadavere, ma non omicidio. Queste, secondo quanto si apprende da fonti investigative, le accuse contestate dal gip di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, nel convalidare il fermo di Innocent Oseghale, l'uomo al centro dell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e abbandonata in due trolley a Pollenza, a pochi chilometri da Macerata. Gli investigatori che indagano sul caso della morte di Pamela Mastropietro, avrebbero individuato un complice di Oseghale. Si cerca un altro africano che lo avrebbe aiutato a nascondere il cadavere della ragazza romana.