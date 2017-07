Paolo Nespoli torna nello spazio: la Soyuz è partita

La navetta Soyuz ha lasciato la base russa di Baikonur, nel Kazakistan, alle ore 17.41 per portare in orbita Paolo Nespoli. Con lui sono partiti il russo Sergey Ryazansky, al comando della Soyuz, e l'americano Randy Bresnik.

In pochi minuti la Soyuz entrerà in orbita. E' allora che comincerà la missione spaziale, hanno spiegato dall'Asi (l'Agenzia spaziale italiana) pochi minuti prima del lancio, intrattenendo la platea gremita che ha seguito le operazioni riprese in Russia. "Buon volo Paolo", ha detto il presidente Roberto Battiston salutando l'astronauta italiano. E il lancio è avvenuto in pochi secondi, come previsto.

"Pronto a ripartire per la StazioneSpaziale con @AstroKomrade e @Ryazanskiy_ISS: Teletrasporto Soyuz!", ha twittato l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha appena trascorso "l'ultima notte sulla Terra per molti mesi". La missione Vita dell'Asi lo terrà infatti impegnato per sei mesi a bordo della Iss, con un fitto programma scientifico.

Oltre ai numerosissimi esperimenti internazionali in corso sulla stazione orbitale, Nespoli seguirà gli 11 esperimenti previsti nella missione Vita per raccogliere dati e conoscenze utili a preparare il terreno perché i futuri voli con uomini a bordo diretti su Luna e Marte possano avvenire senza rischi per la salute degli astronauti.

A 60 anni compiuti, AstroPaolo è un veterano dello spazio. Vita è infatti la sua terza missione in dieci anni dopo Esperia, che nel 2007 con lo Space Shuttle lo ha portato sulla stazione orbitale per una settimana, e dopo MagISStra, del 2010, la sua prima permanenza di sei mesi in orbita.