Papa: firma le canonizzazioni di Paolo VI e Romero

L'ipotesi di una cerimonia comune per tutte le canonizzazioni annunciate oggi sottolineerebbe la vicinanza che c'e' tra le figure di Paolo VI e dell'arcivescovo Romero. Era stato proprio il Pontefice bresciano a scegliere Oscar Arnulfo Romero come pastore della capitale salvadoregna nel 1977, dopo averlo nominato ausiliare nel 1970 e vescovo di Santiago de Mari'a nel 1974, a testimonianza di un rapporto segnato da una limpida consonanza di idee e dalla comune sensibilita' pastorale, nello spirito piu' autentico del concilio Vaticano II. Papa Montini e il presule ebbero modo di incontrarsi personalmente piu' di una volta, da ultimo nel 1978, un mese e mezzo prima della morte del Pontefice. "Paolo VI mi ha stretto la mano destra e l'ha trattenuta a lungo fra le sue due mani e pure io ho stretto con le mie due mani la mano del Papa", raccontava nel suo diario l'arcivescovo, ricordando le parole di incoraggiamento rivoltegli dal Pontefice: "Comprendo il suo difficile lavoro. E' un lavoro che puo' essere incompreso e ha bisogno di molta pazienza e fortezza. So bene che non tutti la pensano come lei; e' difficile, nelle circostanze del suo paese, avere tale unanimita' di pensiero; ma vada avanti con coraggio, con pazienza, con forza, con speranza".