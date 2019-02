Papa Francesco a Pechino nel 2020 e Xi Jinping a maggio sarà in Italia a Roma

“Il presidente cinese Xi Jinping sarà Roma in visita ufficiale nel prossimo mese di maggio; previste tappe a Firenze e forse..…._” rivela Stefano Di Martino, ex consigliere milanese. E aggiunge, dopo una sosta meditata: “Si sta trattando per un tour anche a Milano. Sa, la capitale della moda…” Misteri nella Via della Seta che riparte dall’ex celeste impero. L’annuncio non è toccato a Di Maio, di ritorno da un tour a Pechino, come ci si aspettava: ma, durante il convegno “Sinergie”, organizzato dal prof. Gianfranco Benedetto, docente universitario Liuc il dottor Di Martino, che si autodefinisce Ambasciatore dell’Amicizia italo cinese, ha dato l’annuncio in sala.

“Sinergie” raccoglie imprenditori italiani interessati al business con il mondo: e si occupa di relazionare imprenditori italiani soprattutto con realtà operative in Russia, Cina, e Africa. Una ottantina di viaggi in questi anni in Cina; e sabato scorso nella sala del Parlamento europeo alle Stelline, Di Martino ha tenuto una lunga relazione sulla situazione cinese e sulle affinità elettive che intercorrono tra pechinesi e milanesi.

IL PAPA A PECHINO L'ANNO PROSSIMO? L'INTERVISTA DI CLAUDIO BERNIERI. VIDEO

Poi, l’annuncio: Di Martino ha rivelato ad Affari, anche la data del prossimo viaggio di papa Francesco, per ora top secret. Bergoglio sarà a Pechino non appena verrà inaugurata la Nunziatura vaticana, che trasloca da Taiwan. Grato, il governo cinese sta approntando il viaggio. “Per l’anno prossimo- annuncia Di Martino- Sono già due anni che si lavora all’agenda del viaggio…”

