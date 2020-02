Papa Francesco ai vescovi Usa: "Nessuna svolta sui preti sposati"

Nessuna apertura del Papa ai preti sposati. Lo ha detto Francesco incontrando un gruppo di vescovi Usa, come riporta l’agenzia di stampa dei presuli Usa – Catholic News Service – spiegando come per il Pontefice l’esortazione intitolata “Querida Amazonia” (Amata Amazzonia) non avrà svolte in questo senso. Spiega il vescovo di Salt Lake City, Oscar A. Solis, che Bergoglio ha dato ai presuli l’impressione che il tema di ovviare alla carenza di sacerdoti in alcune regioni remote dell’Amazzonia con l’ordinazione sacerdotale di diaconi sposati sarà oggetto di discernimento futuro, ma non presente.

I media in questi mesi hanno parlato del Sinodo concentrandosi principalmente su questo tema. Ma in realtà l’assise, come l’esortazione che ne è la vera conclusione, abbraccia problematiche più ampie - e per la Chiesa altrettanto importanti - come i temi sociali ed ecologici. L’arcivescovo Wester di Santa Fe ha spiegato che in sostanza il Papa, molto delicatamente, ha detto che sul tema dell’ordinazione dei preti sposati non ha sentito che lo Spirito Santo fosse all’opera in questo momento. Un mese fa parecchio rumore fece un libro del cardinale Robert Sarah, con un contributo di Benedetto XVI, dedicato all’importanza del celibato sacerdotale. Il libro, uscito prima dell’esortazione, sollevò un polverone perché venne letto come la volontà di influenzare Francesco su un tema sensibilissimo per la Chiesa. In realtà, secondo quanto trapela da Oltretevere, sembra che l’esortazione sia stata portata a termine già a fine dicembre e dunque prima dell’uscito del libro. La vicenda di questi giorni ricorda molto quando accadde con Paolo VI con l’enciclica Humanae Vitae del 1968. Anche allora parti della Chiesa, fra queste con forza l’episcopato olandese, chiedevano aperture che Montini non diede. Così oggi, se tutto sarà confermato, Francesco.