Papa Francesco scende in campo: "Non lasciamo la politica ai governanti"

Papa: non lasciamo la politica ai governanti

"Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti: tutti siamo responsabili della vita della citta', del bene comune; e anche la politica e' buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace". Questa l'esortazione di Papa Francesco nel primo Angelus del 2019, pronunciata dopo aver ricordato che "il santo Papa Paolo VI ha voluto che il primo gennaio fosse la Giornata Mondiale della Pace; e oggi noi celebriamo la cinquantaduesima, che ha per tema: La buona politica e' al servizio della pace". "Ci aiuti in questo impegno quotidiano la Santa Madre di Dio", ha poi invocato Francesco invitando la piazza a ripetere con lui per tre volte questa preghiera. "La Madonna - ha spiegato - oggi ci benedice tutti. Benedice il cammino di ogni uomo e ogni donna in questo anno che inizia, e che sara' buono proprio nella misura in cui ciascuno avra' accolto la bonta' di Dio che Gesu' e' venuto a portare nel mondo. In effetti - ha concluso il Papa - e' la benedizione di Dio che da' sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati in questi giorni".

Papa: Dio benedica alto e prezioso servizio Mattarella

"Ringrazio il Signor Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre il suo alto e prezioso servizio al popolo italiano". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus.

Papa: Chiesa ha bisogno di rinnovarsi, altrimenti sembra museo

"La Chiesa rischia di assomigliare a un bel museo del passato". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa di Capodanno, celebrata in San Pietro. Francesco ha esortato ad aprirsi al nuovo recuperando la capacita' di stupirsi. "La vita senza stupore - ha osservato - diventa grigia, abitudinaria; cosi' la fede. E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente". "Dio - ha spiegato - non e' un signore distante che abita solitario i cieli, ma l'Amore incarnato, nato come noi da una madre per essere fratello di ciascuno. Sta sulle ginocchia di sua madre, che e' anche nostra madre, e da li' riversa sull'umanita' una tenerezza nuova. E noi capiamo meglio l'amore divino, che e' paterno e materno, come quello di una madre che non smette di credere nei figli e mai li abbandona. Il Dio-con-noi ci ama indipendentemente dai nostri sbagli, dai nostri peccati, da come facciamo andare il mondo". "Dio - ha assicurato Papa Francesco - crede nell'umanita', dove si staglia, prima e ineguagliabile, la sua Madre. All'inizio dell'anno - ha esortato ricordando l'odierna festa liturgica della Santa Madre di Dio - chiediamo a lei la grazia dello stupore davanti al Dio delle sorprese. Rinnoviamo lo stupore delle origini, quando nacque in noi la fede. La Madre di Dio ci aiuta: e' madre e rigenera nei figli lo stupore della fede".