Papa Francesco chiede dimissioni al Gran Maestro dell'Ordine di Malta

IL PAPA A MILANO: IL TOUR DE FORCE DI FRANCESCO Arrivo previsto a Linate: le 8 del 25 marzo. Papa Francesco visita Milano, con una agenda fittissima di incontri nell’arco di appena dodici ore. L’incontro con il cardinale Angelo Scola e le autorità locali, quindi la visita a tre famiglie alle Case bianche di via Salomone, benedizione della madonnina nella locale parrocchia, poi incontro con famiglie rom, islamiche e immigrati. Questo prima delle 9. Poi, l’arrivo in Duomo alle 10, passando per lo Scurolo di San Carlo. In cattedrale l’incontro con sacerdoti, religiosi e religiose. Quindi, alle 11, Angelus sul sagrato e benedizione dei fedeli. A seguire, la visita a San Vittore, con il pranzo assieme ai detenuti. Alle 15 messa di popolo al Parco di Monza, dove è atteso un milione di persone. Alle 16.30 di nuovo a Milano, con l’incontro con i cresimandi allo stadio San Siro. Conclusione alle 18, di nuovo a Roma alle 19.30.

PAPA FRANCESCO CHIEDE LE DIMISSIONI AL GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DI MALTA

Papa Francesco ha chiesto le dimissioni al Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra Matthew Festing, che le presentera' al piu' presto al Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta. La sua richiesta, il Papa ha vouto comunicarla in un' udienza concessa a Festing ieri pomeriggio.

MATTHEW FESTING PAGA IL CASO DEI PROFILATTICI

Si conclude cosi' la crisi iniziata a dicembre quando il Sovrano Consiglio aveva destituito il Gran Cancelliere Albrecht Freiherr per dissensi rispetto alle politiche dell'Ordine di Malta, in particolare riguardo alla distribuzione di profilattici contro l'Aids agli assistiti nei paesi in via di sviluppo. Per indagare sulla destituzione del Gran Cancelliere, Francesco ha istituito una commissione ad hoc che, pero', non ha trovato l'immediata disponibilita' a collaborare dei vertici dell'Ordine che hanno opposto argomentazioni legali confutate dai giuristi vaticani con una nota. In attesa della riunione del Sovrano Consiglio le funzioni che erano di Festing vengono svolte provvisoriamente dal Gran Commendatore. Intanto il Gran Maestro dimissionario ha annullato una missione nelle zone terremotate del Centro Italia che aveva in programma per oggi.