Papa Francesco: "Il mio sogno è la Cina, le relazioni sono molto buone"

Papa Francesco: il mio sogno e' la Cina, relazioni sono molto buone

"Il mio sogno e' la Cina. Voglio molto bene ai cinesi". Cosi' Papa Francesco in un'intervista alla giornalista Valentina Alazraki, trasmessa oggi dall'emittente messicana Televisa e ripresa dai media vaticani. Alla domanda 'Vuole andare in Cina?', il Pontefice risponde: "In Giappone. Con la Cina le relazioni sono molto buone, molto buone. Con l'accordo che c'e' stato... L'altro giorno sono venuti da me due vescovi cinesi, uno che veniva dalla Chiesa nascosta e l'altro dalla Chiesa nazionale. Gia' riconosciuti come fratelli, sono venuti qui a visitarci. E' un passo importante questo. Sanno che devono essere buoni patrioti e che devono prendersi cura del gregge cattolico. Con la Cina c'e' anche uno scambio culturale impressionante. Abbiamo anche aperto un Padiglione in Vaticano".