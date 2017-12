Papa Francesco in piazza di Spagna: "Basta rassegnazione al degrado"

"O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli 'anticorpi' contro alcuni virus dei nostri tempi: l'indifferenza, che dice: 'Non mi riguarda'; la maleducazione civica che disprezza il bene comune; la paura del diverso e dello straniero; il conformismo travestito da trasgressione; l'ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; lo sfruttamento di tanti uomini e donne". È questa l'invocazione che il Papa, che è anche vescovo di Roma, ha rivolto alla Vergine Maria in Piazza di Spagna in piazza Mignanelli durante il tradizionale omaggio alla statua dell'Immacolata dell'8 dicembre.

Arrivato a bordo della sua utilitaria, la Ford Focus, il Papa è accolto da una folla oceanica di gente. In prima fila, anziani e malati. "Viva il Papa" hanno urlato diverse persone dalla folla, quando a termine del momento di preghiera, e dopo aver salutato le autorità, il Pontefice ha percorso a piedi un tratto del transennamento che conduce da piazza Mignanelli a piazza di Spagna e ha stretto la mano a numerosi fedeli, a diversi disabili in carrozzina e accarezzato alcuni bambini. Molti coloro che hanno alzato verso l'alto i cellulari per scattare foto e registrare video.

Prima di attraversare la folla di fedeli, Bergoglio ha salutato le autorità presenti e si è soffermato per alcuni secondi a chiacchierare con la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Aiutaci - ha proseguito il Papa - a respingere questi e altri virus con gli anticorpi che vengono del Vangelo. Fa' che prendiamo la buona abitudine di leggere ogni giorno un passo del Vangelo e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita".

Dopo il giro tra la folla il Papa si è recato percorrendo a piedi una parte della strada, tra gli applausi dei fedeli e tra chi sventolava fazzoletti bianchi dalla finestra, in visita privata alla basilica parrocchiale di Sant'Andrea delle Fratte dove pregherà di fronte all'effige della Madonna del Miracolo nell'anniversario dell'apparizione ad Alfonso Ratisbonne.

Quello di oggi è il quinto omaggio di papa Francesco alla Madonna a piazza di Spagna.

Questa mattina il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco che alle 7:30 hanno posto una ghirlanda di fiori sulla statua.