Papa Francesco: "Voglio andare in Iraq, ira di Dio contro chi vende armi"

Papa Francesco: "Intendo andare in Iraq l'anno prossimo"

"Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali". COsì il Papa ai partecipanti alla Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali (R.O.A.C.O.).

PAPA: PORTI CHIUSI AI MIGRANTI MA APERTI A NAVI CARICHE DI ARMI

"Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell'Europa che pero' apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini". Lo ha detto il PAPA all'udienza con la Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco).