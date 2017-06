Papa Francesco leader mondiale dei follower su Twitter. Trump 2°

Twiplomacy, Trump secondo dopo il Papa

Dopo l'addio di Barack Obama alla Casa Bianca, Papa Francesco e' diventato il leader incontrastato della diplomazia su Twitter con 33,7 milioni di seguaci dei suoi profili in nove lingue che dispensano preghiere e pensieri quotidiani in arabo, infglese, polacco, italiano, latino, portoghese, tedesco, francese e spagnolo. Ma il primato di @Pontifex e' insidiato da @realDonald Trump, l'account privato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con 30,1 milioni di follower. Trump ha piu' che triplicato il suo ascendente su Twitter dal giorno dell'elezione, secondo l'ultimo rapporto annuale di Twiplomacy.

Al terzo posto della top ten dei "cinguettatori" online, il premier indiano @NarendraModi con 30 milioni di seguaci sul profilo personale e 18 milioni su quello ufficiale @PMOIndia, che si e' piazzato al quarto posto. Quinto e sesto sono rispettivamente @POTUS e @WhiteHouse con 17,7 e 14,4 milioni di follower, seguiti dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an (@RT_Erdogan) con oltre 10 milioni di seguaci, il ministro degli esteri indiano @SushmaSwaraj, il vice presidente e primo ministro degli emirati arabi uniti @HHShkMohd e il presidente indonesiano @Jokowi.

I tweet di Trump sia prima che dopo il voto occupano quotidianamente i media e il successo della diplomazia virtuale del nuovo inquilino dello Studio Ovale ha creato a volte imbarazzi tra i suoi collaboratori come per il "cinguettio" lanciato ieri a mezzanotte in cui una parola incomprensibile, "covfefe", ha scatenato la rete con 90mila retweet e piu' di 100mila like e un ripensamento mattutino del capo della Casa bianca. E tuttavia lo strano "cinguettio" di Trump non e' stata l'unica polemica che in questi giorni sta mettendo a rumore gli esperti di diplomazia digitale. Secondo quanto riportato da Newsweek, che cita il servizio Twitter Audit, meta' dei seguaci del presidente su Twitter potrebbero non essere persone in carne ed ossa. Scorrendo gli ultimi seguaci di Trump, si trovano molti account senza alcuna immagine, senza follower, con nessun post e con nomi piuttosto strani. In altre parole, robot.