Papa Francesco nomina cardinale il monsignore Zerbo col conto in Svizzera

Papa Francesco nomina 5 cardinali: c'è anche monsignor Zerbo

Al termine del Concistoro celebrato in San Pietro, Papa Francesco ha accompagnato i cinque nuovi porporati dal Papa Emerito Benedetto XVI al Monastero Mater Ecclesiae. Un gesto di grande considerazione che Francesco ha compiuto anche nel precedente Concistoro, lo scorso 19 novembre, mentre nei suoi primi due (nel 2014 e 2015) ha ricevuto e abbracciato Ratzinger in San Pietro. Si e' concluso cosi' il quarto Concistoro di Papa Francesco, che inevitabilmente restera' legato al "giallo" dell'annunciato forfait del neo cardinale Jean Zerbo, l'arcivescovo del Mali designato tra le cinque berrette rosse, che oggi si e' regolarmente presentato (pur rinunciando a leggere l'indirizzo dio saluto al Papa (forse perche' troppo emozionato).

Lo scandalo dei 12 milioni versati sul conto in Svizzera da Zerbo

Alla vigilia del Concistoro, travolto dallo scandalo dei 12 milioni da lui versati su una banca francese, Zerbo pero' aveva fatto comunicare dalla sua diocesi che non avrebbe partecipato al rito "per ragioni di salute". Papa Bergoglio deve averlo convinto che sarebbe stato un grave errore non esserci. Probabilmente le spiegazioni che sono state date per quella insolita transazione sono state giudicate soddisfacenti, anche perche' e' evidente che se affidati a istituti bancari locali i fondi della Chiesa Cattolica non sarebbero stati al sicuro.

Il Vaticano: "Zerbo ha chiarito"

Poi al momento della consegna delle berrette, il Papa e' stato ugualmente affettuoso e gentile con tutti i 5 prescelti. Cosi' come all'omelia ricordando che "Gesu' non vi chiama a essere principi della Chiesa ma servitori", li ha esortati tutti quanti all'umilta' e al servizio per il bene della Chiesa senza lasciarsi distrarre da "interessi - ha sottolineato - non coerenti con la direzione di Gesu'". La Chiesa Cattolica ha dunque cinque nuovi cardinali: Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador, amico d'infanzia e uno dei piu' stretti collaboratori di Oscar Arnulfo Romero, Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, amministratore apostolico "Sede Vacante et ad nutum Sanctae Sedis" di Vientiane, monsignor Anders Arborelius, primo vescovo svedese dai tempi di Lutero, Juan Jose' Omella, arcivescovo di Barcellona. Con questo Concistoro salgono a 225 i membri del Collegio cardinalizio, di cui 121 elettori e 104 non elettori. Sempre piu' marcata l'internazionalizzazione: 83 i Paesi rappresentati, 62 dei quali hanno cardinali elettori.