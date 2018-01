Ascolti tv, "Bergoglio? Non lo ascolta più nessuno". Ratzinger lo doppiava

Antonio Socci di nuovo contro Papa Francesco. Su Twitter la firma del quotidiano "Libero" scrive: "L'imbarazzante flop di Bergoglio: nessuno più lo ascolta". In allegato un articolo de "Il Venerdì" di Repubblica, che sottolinea come, televisivamente parlando, Bergoglio valga la metà di Benedetto XVI. Se si guarda alle apparizioni televisive, lo share si attesta attorno al 20% per Ratzinger, tra il 9 e il 12% per Bergoglio. "Nonostante l'impegno - scrive "il Venerdì" -, (Francesco, ndr) ha registrato ascolti così bassi da risultare imbarazzanti".

L'IMBARAZZANTE FLOP DI BERGOGLIO: NESSUNO PIU' LO ASCOLTA: "FRANCESCO IN TV VALE LA META' DI PAPA BENEDETTO XVI"

LEGGETE COSA SCRIVE FILIPPO DI GIACOMO SUL VENERDI DI REPUBBLICA

http://80.241.231.25/…/PDF/…/2018-01-05/2018010537942738.pdf pic.twitter.com/jq6zGnuBL7 — Antonio Socci (@AntonioSocci1) 5 gennaio 2018