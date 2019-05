Papa Francesco sapeva degli abusi di McCarrick?

di Ludovico Polastri

Con un’intervista rilasciata dal papa alla giornalista Valentina Alazraki per la tv messicana Televisa è ritornato alla ribalta l’affaire McCarrick (http://www.lanuovabq.it/it/il-caso-mccarrick) , l’ex arcivescovo di Washington colpevole di abusi su giovani e minori e spretato da Francesco nel febbraio scorso. Mons. Viganò ha accusato il pontefice di sapere da tempo delle nefandezze fatte da questo prelato quando era in carica ma di essere intervenuto in ritardo. Da parte di un alto prelato accusare il papa fino a chiederne le dimissioni è di fatto una violazione dell’obbligo di fedeltà. McCarrick è stato un prelato che ha sempre goduto della “stima” di diversi papi: nomina ad ausiliare di New York (nel 1977, alla fine del pontificato di Paolo VI), quindi la nomina a vescovo di Metuchen (nel 1981, all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II), quindi il trasferimento all'arcidiocesi di Newark (nel 1986, sempre con Papa Wojtyla) e infine la promozione a Washington (2000) e la creazione cardinalizia (2001).

Con l’arrivo di Benedetto XVI qualcosa cambia. Viganò scrive di nuovo al papa che, pur non intervenendo, ne accetta subito le dimissioni per raggiunti limiti di età invitandolo a vivere una vita ritirata, cosa che non fa: tiene conferenze, viaggia, partecipa allo stesso compleanno del pontefice. Esiste al riguardo un corposo dossier chiamato rapporto Figuereido (http://thefigueiredoreport.com/), dal nome un sacerdote americano, ordinato da McCarrick, che ha lavorato con lui come segretario.

Quello che si può con certezza dire è che i misfatti di McCarrick erano ben conosciuti (e da tempo) in Vaticano. Il card. Rodríguez Maradiaga, molto vicino a Francesco, a settembre del 2018 diceva: “penso che una faccenda di natura amministrativa dovrebbe essere affrontata con criteri più sereni e oggettivi…” in queste parole vi si trova una implicita ma chiarissima ammissione della verità dei fatti enunciati da Viganò.

Ora, chiamare una questione amministrativa l’adescamento e la sodomizzazione di generazioni intere di seminaristi mediante l’abuso continuato e notorio del suo potere come vescovo e cardinale della Chiesa Cattolica, nonché la continua celebrazione sacrilega della S. Messa, risulta quanto meno stonato. Come stonate appaiono le parole dette dal pontefice a sua discolpa: “l’ho detto più volte che non lo sapevo, non ne avevo idea. E quando costui dice che mi ha parlato quel giorno, che è venuto... E non ricordo se me ne ha parlato. Che sia vero o no. Non ne ho idea! Ma sai che non sapevo nulla di McCarrick, altrimenti non avrei taciuto, no?”. Papa Francesco nonostante i chiarimenti richiesti da Viganò ha sempre scelto il silenzio. Anzi non esita ad esortare i giornalisti ad interessarsi di che pasta era Viganò: “guardate, qui avete tutto, studiate e traete voi le conclusioni. E questo avete fatto, perché il lavoro l’avete fatto voi, e in questo caso è stato fantastico. Ho fatto molta attenzione a non dire cose che non erano lì ma poi le ha dette, tre o quattro mesi dopo, un giudice di Milano quando lo ha condannato”. Obiettivamente siamo arrivati a calare dei colpi da comare di cortile. Il riferimento è alla sentenza del novembre 2018 di un Tribunale civile di Milano che condannava il prelato ad un risarcimento milionario al fratello sacerdote Lorenzo.

Che McCarrick conoscesse Bergoglio è fuori discussione, lo conosceva a tal punto da dire: “Bergoglio was a friend of mine” come è altrettanto certo che Viganò lo informò di persona in occasione di un incarico informale che il papa aveva voluto dare a McCarrick per una missione in Cina. Viganò gli rispose in maniera molto dura e grave, dicendo che c’era un grosso dossier su di lui alla Congregazione per i vescovi, che aveva rovinato generazioni di preti e che Benedetto XVI gli aveva a suo tempo imposto restrizioni. Il pontefice non fece una piega.

E’ altrettanto noto che la potente lobby gay vaticana ha sempre coperto e derubricato ad “atto privato” tutti gli orrori che si sono perpetrati in nome di Pietro. Thomas Rosica, prete canadese che è uno dei principali membri di lingua inglese della cerchia ristretta di Francesco, afferma che “papa Francesco rompe le tradizioni cattoliche quando vuole, perché è ‘libero da attaccamenti disordinati’. La nostra Chiesa è effettivamente entrata in una nuova fase: con l’avvento di questo primo papa gesuita, è apertamente governata da un individuo piuttosto che dall’autorità della Scrittura da sola o anche della Tradizione più la Scrittura” (https://rorate-caeli.blogspot.com/2018/08/member-of-francis-inner-circle-in.html?m=1)

Sono parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti