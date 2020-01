Papa Francesco, schiaffo sulla mano di una donna. Twitter in tilt

Il Papa 'molla' uno schiaffo sulla mano di una fedele e Twitter va in tilt. Il video che documenta la reazione di Papa Francesco al comportamento aggressivo di una donna in piazza San Pietro, dopo la celebrazione del Te Deum, impazza sul web e calamita migliaia di tweet. C'è chi si sofferma sul problema relativo alla sicurezza, osservando che "un analogo strattonamento di un qualunque capo di Stato avrebbe provocato il subitaneo impacchettamento del disturbatore". "Quello che ha fatto il Papa, dimostra solo una cosa, che è un uomo. Vorrei vedere la reazione di chi lo critica, se fosse strattonato in quel modo!", afferma un altro utente.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz