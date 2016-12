Papa Francesco telefona in diretta a Uno Mattina

Papa Francesco. Lo schiaffo al pontefice (e al buonsenso) lo hanno dato gli ambientalisti del Comitato per il Parco di Monza. Pretenderebbero che il Santo Padre non celebrasse la messa di popolo all'ex Ippodromo il prossimo 25 marzo. Un milione di persone danneggerebbero il fragile ecosistema della zona. Le centinaia di spacciatori indisturbati che ogni settimana passano da quelle parti, invece, lo impreziosiscono...

Gli auguri di Papa Francesco per Uno Mattina che festeggia i suoi primi 30 anni di vita dal battesimo voluto dall'allora direttore generale della Rai Biagio Agnes. "Buon Natale cristiano come e' stato il primo, non mondano. Un abbraccio a tutti voi e auguri". Bergoglio ha anche ringraziato per "il bellissimo omaggio che mi avete fatto" con un servizio sul suo pontificato realizzato dal giornalista del Tg1 Piero Damosso.

"Io - ha spiegato Francesco in diretta tv - vi auguro un Natale cristiano, come e' stato fatto il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo: si e' fatto piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati ? La piccolezza: in questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un Santo Natale, e felice: tanto felice Natale. Un abbraccio a tutti".

Non e' la prima volta che telefonate di Francesco vengono trasmesse in diretta da radio e televisioni, ma non erano chiamate dirette a un programma televisivo, quanto ai partecipanti a iniziative seguite in diretta, ad esempio raduni scout o veglie di preghiera. Un appuntamento quasi fisso di questo tipo e' ogni anno la marcia Macerata-Loreto, alla quale Francesco ama manifestare il suo incoraggiamento chiamando gli organizzatori al momento della partenza allo stadio di Macerata. San Giovanni Paolo II chiamo' pero' in diretta "Porta a Porta" il 13 ottobre 1998 per ringraziare di uno speciale dedicato da Bruno Vespa ai suoi primi 22 anni di Pontificato. Il venerdi' santo del 2011 fu invece Benedetto XVI ad intervenire a uno speciale di "A Sua Immagine", allora condotto dal giornalista Rosario Carello, per rispondere ad alcune domande dei telespettatori. Sempre su Rai Uno. Numerose invece le interviste televisive concesse da Francesco, l'ultima delle quali a TV2000, l'emittente della Cei.