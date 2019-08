Papa: "La Chiesa non ha frontiere. Parrocchie? Pensano troppo ai soldi"

Papa: "In Aula Paolo VI per Udienza generale, la prima dopo le 'ferie'"

Papa Francesco è arrivato nell'Aula Paolo VI per l'Udienza generale, la prima dopo le "vacanze" estive. Circa 6 mila le persone presenti, secondo i dati forniti dalla Prefettura della Casa pontificia. Il gruppo più nutrito (300) è composto dai partecipati al Latium World Folkloric Festival di Cori (Latina).

Papa: "Chiesa senza frontiere, crei ponti solidarietà non barriere"

Una "Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare". Una "Chiesa che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l’umanità in faccia per creare relazioni significative, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere". Così Papa Francesco durante l'Udienza generale, la prima dopo le 'ferie estive'.

Papa: "Alcune parrocchie pensano che i soldi siano più importanti dei sacramenti"

Vedo qualche parrocchia che pensa siano più importanti i soldi dei sacramenti... Una Chiesa povera, per favore, chiediamo questo". Così Papa Francesco, a braccio, durante l'Udienza generale - la prima dopo le 'ferie' estive.