Papa: la libertà è possibile, serve superare ogni forma di disuguaglianza

La piaga della prostituzione, soprattutto quella minorile, legata al turismo sessuale. Papa Francesco tocca, nella prima giornata del suo viaggio apostolico in Thailandia uno dei "flagelli" - come lui stesso li ha definiti - della società moderna. Nel Paese del sud-est asiatico la prostituzione minorile, secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per le donne, si stima coinvolga tra le 30 mila e le 35 mila bambine e ragazze al di sotto dei 18 anni di eta'. Dati che ovviamente sono molto al di sotto della realtà e che comprendono anche i tanti ragazzi, vittime di un turismo sessuale che vede la Thailandia la meta preferita di ricchi Paesi asiatici e dell'Europa. L'Italia, tristemente non è esente e figura, secondo l'Osservatorio mondiale del turismo (Omt), tra i primi 6 Paesi al mondo da cui partono i 'clienti'.



"Penso in particolar modo a quei bambini, bambine e donne esposti alla prostituzione e alla tratta, sfigurati nella loro dignità più autentica", ha affermato Papa Francesco durante l'omelia allo Stadio nazionale di Bangkok. E il Pontefice ha parole anche per i "giovani schiavi della droga e del non-senso che finisce per oscurare il loro sguardo e bruciare i loro sogni", per i "migranti spogliati delle loro case e delle loro famiglie", per i più vulnerabili, dai "pescatori sfruttati", ai "mendicanti ignorati", agli "orfani, abbandonati, senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Penso ai pescatori sfruttati, ai mendicanti ignorati".

Per il Pontefice essi fanno parte "della nostra famiglia, sono nostre madri e nostri fratelli". Non bisogna privare "le nostre comunità dei loro volti, delle loro piaghe, dei loro sorrisi, delle loro vite", non priviamo "le loro piaghe e le loro ferite dell'unzione misericordiosa dell'amore di Dio". Durante il suo intervento alle autorità, alla societa' civile e al Corpo diplomatico della Thailandia Francesco si è soffermato sulla crisi migratoria mondiale che "non può essere ignorata" ma rappresenta "uno dei principali problemi morali da affrontare". "Non si tratta solo di migranti - ha sottolineato -, si tratta anche del volto che vogliamo dare alle nostre società". L'auspicio è che ogni nazione possa approntare "dispositivi efficaci" allo scopo di proteggere la dignità e i diritti dei migranti e dei rifugiati, "i quali affrontano pericoli, incertezze e sfruttamento nella ricerca della liberta' e di una vita degna per le proprie famiglie".

"Oggi piu' che mai le nostre società hanno bisogno di 'artigiani dell'ospitalità', uomini e donne che si prendano cura dello sviluppo integrale di tutti i popoli, in seno a una famiglia umana che si impegni a vivere nella giustizia, nella solidarieta' e nell'armonia fraterna", ha affermato il Papa che oggi ha incontrato in forma privata il re di Thailandia Rama X e il primo ministro, il generale Prayuth Chan-ocha. Di pace e fratellanza ha parlato nell'incontro con il personale del St.Louis Hospital di Bangkok e con il Patriarca supremo dei buddisti, Somdej Phra Maha Muneewong ​("Se siamo fratelli possiamo aiutare la pace mondiale") a cui ha donato "il Documento sulla Fraternità umana di Abu Dhabi".