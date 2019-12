Papa Francesco: "Basta telefonini a tavola, chattare non è comunicare"

La famiglia a tavola, tanti telefonini e nessuno parla: un quadro desolante, nelle parole del Papa, che all'Angelus di oggi ha descritto una scena-tipo di molte case. Questa: "ragazzi che a tavola, ognuno con il telefonino a chattare ... un silenzio come fossero a messa". "Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia", ha sottolineato Francesco all'Angelus, "la comunicazione tra i padri e i figli, con i nonni. Finiamo l'anno in pace e in famiglia, parlando gli uni con gli altri". Insomma, "comunicando".