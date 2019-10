Papa: uomini Chiesa sleali perché non hanno compassione

Papa: uomini Chiesa sleali perche' non hanno compassione - "Tanti comportamenti sleali di uomini di Chiesa dipendono dalla mancanza di questo senso della compassione ricevuta, e dall'abitudine di guardare da un'altra parte, dall'abitudine dell'indifferenza". Cosi' Papa Francesco nell'omelia durante il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di 13 nuovi cardinali. La compassione "e' un requisito essenziale", ha detto Francesco. "Concretamente - ha aggiunto - ho compassione per quel fratello? Per quel vescovo? Per quel prete? Oppure sempre distruggo con il mio atteggiamento di condanna, di indifferenza? Di guardare da un'altra parte in realta' per lavarmene le mani? Da questa consapevolezza viva dipende anche la capacita' di essere leale nel proprio ministero".



VATICANO: PAPA CREA TREDICI NUOVI CARDINALI - Il Papa oggi presiede il Concistoro ordinario per la creazione di tredici nuovi CARDINALI, di cui 10 elettori e 3 non elettori. L'unico italiano tra gli elettori che riceverà la porpora è l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Gli altri presuli promossi arrivano dall' Europa, dall' America Latina, dall'Asia e dall'Africa. Da oggi, il 52% dei CARDINALI elettori saranno uomini scelti da papa Francesco nei suoi sei Concistori, dal 2014. Il Collegio cardinalizio sarà composto da 228 CARDINALI, di cui 128 elettori e 100 non elettori. Tra i 128 CARDINALI elettori vi saranno: 55 europei (di cui 22 italiani); 23 latinoamericani; 13 nordamericani; 17 africani, 16 asiatici e 4 provenienti dall'Australia. I CARDINALI elettori sono Miguel Ángel Ayuso Guixot, José Tolentino Calaça de Mendonça, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Juan de la Caridad García Rodríguez, Fridolin Ambongo Besungu, Jean-Claude Höllerich, Alvaro Ramazzini Imeri, Matteo Zuppi, Cristóbal López Romero, Michael Czerny. Completano l'elenco tre vescovi emeriti, dunque non elettori: Michael Louis Fitzgerald, Sigitas Tamkevičius ed Eugenio Dal Corso.