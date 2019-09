Papeete, vertici a processo. "Aperitivo diventò discoteca"

I responsabili del 'Papeete Beach', i fratelli Rossella e Massimo Casanova, quest'ultimo europarlamentare della Lega, sono a processo davanti al giudice monocratico Natalia Finzi del tribunale di Ravenna per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, in relazione a eventi organizzati tre anni fa nel celeberrimo stabilimento balneare di Milano Marittima.

Il 'Papeete', in provincia di Ravenna, e' lo stabilimento scelto dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per trascorrere periodi di vacanza e anche per conferenze stampa e incontri politici. Il processo e' iniziato ieri in mattinata. L'accusa, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, e' scattata nell'ambito di un controllo dei carabinieri, alle 22 del 10 agosto 2016: si scopri', in buona sostanza, un aperitivo musicale, organizzato per l'intera stagione, senza la necessaria valutazione della sicurezza da parte di una commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.