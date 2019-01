Parigi, Angela fuori dal coma, parla coi genitori. Trovata la quarta vittima

Angela Grignano, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi, subirà una nuova operazione, la terza, nella quale i medici cercheranno di salvarle la gamba sinistra. I medici l'hanno risvegliata dal coma farmacologico in cui era tenuta e ha riconosciuto i familiari. "Ha capito quello che dicevamo", racconta uno dei familiari.

"I medici hanno ridotto i farmaci che la tenevano in coma farmacologico - raccontano i familiari - si è svegliata e dà cenni di comprensione".

Come poi ha spiegato il fratello Giuseppe, parroco di Castellamare del Golfo, da ieri sera a Parigi, in giornata la ragazza verrà trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Là i sanitari dovrebbero tentare un nuovo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba violentemente colpita dalla deflagrazione, l'arto che tuttora rischia di perdere.

"Adesso i medici ci stanno prospettando una ricostruzione della gamba - avevano spiegato i familiari dopo il primo intervento - che in seguito alla deflagrazione è priva di gran parte del tessuto muscolare e ha un irrorazione sanguigna limitata a un arteria e per questo i medici stanno cercando di comprendere se il piede regge la pressione sanguigna".

Ieri la ragazza è giù stata sottoposta a due differenti interventi chirurgici a una mano, che è stata totalmente recuperata, e alla gamba destra. "Per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa", ha fatto sapere don Giuseppe Grignano, fratello di Angela e parroco di Castellammare del Golfo.

Il fratello ha informato - tramite messaggi di Whatsapp - i fedeli della sua parrocchia e della comunità di Xitta (frazione originaria della famiglia Grignano) su quanto sta accadendo alla sorella.

Il fratello e ai genitori sono arrivati all'ospedale di Laribosiere.

Il cadavere di una quarta vittima, una donna, è stato ritrovato sotto le macerie dell'edificio della rue Trevise, a Parigi. Lo ha annunciato la procura di Parigi. Il bilancio dei morti sale a 4 persone, due pompieri e due donne, una turista spagnola e la vittima ritrovata oggi. I feriti sono una cinquantina, fra i quali 10 in gravi condizioni.