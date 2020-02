Parigi, arriva la svolta sul fine vita. Eutanasia alla portata di tutti

Dalla Francia arriva la svolta sul fine vita. L'eutanasia a domicilio diventa alla portata di tutti. Dai medici di base il farmaco per la sedazione profonda. "Dormire fino alla morte è un diritto". Fine vita a domicilio? In Francia si può e d'ora in poi sarà più facile. L'autorità nazionale per la salute (Has) ha infatti stabilito che la prescrizione di midazolam - il farmaco che provoca sedazione profonda e continua fino alla morte (SPCJD) - sarà meno macchinosa per i medici di base. I pazienti, in buona sostanza, potranno accedere al trattamento anche al di fuori degli ospedali. Eutanasia? Suicidio assistito? O una soluzione parziale ancora da verificare sul campo? "Non si tratta di provocare la morte in casa ma di mantenere la sedazione fino a quando il decorso naturale della malattia non porta al decesso".

Di cosa si tratta? Un'iniezione che può far addormentare fino a tagliare i legami col mondo esterno. Se inefficace, possono essere utilizzati due antipsicotici: clorpromazina e levomepromazina. Il 96% dei francesi si era già espresso a favore della sedazione quando a chiederla è il paziente. Il consenso scende all'88% se praticata su decisione del medico qualora il malato non possa esprimere volontà.