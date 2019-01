Parigi, esplosione in una boulangerie. Operata la donna italiana ferita

Parigi, esplosione in una boulangerie: 3 morti, grave una donna italiana (sottoposta a intervento chirurgico)

Una forte esplosione si è sviluppata nella mattinata nel nono arrondissement di Parigi. L'esplosione si e' verificata in un panificio in rue de Trevise, nel centro di Parigi. Un palazzo è subito andato in fiamme. La fuga di gas è all'origine dell'esplosione del panificio in rue de Trevise, nel nono arrondissement a Parigi. La deflagrazione, che ha distrutto tutto il pianterreno del palazzo, e' avvenuta dopo un incendio. Tre morti (due pompieri e una donna spagnola), oltre trenta feriti e una decina di persone sono gravi.

Coinvolti anche 3 italiani. Si tratta di Matteo Barzini di Agorà, ferito in modo non grave e trasportato in ospedale per essere medicato e del videomaker Valerio Orsolini, un operatore di Cartabianca, che si è ferito a un occhio nell'esplosione ed è stato medicato: anche le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli. Grave invece una donna, sottoposta a intervento chirurgico.

FRANCIA: ITALIANA FERITA, ANGELA ERA A PARIGI DA NOVEMBRE

Si era trasferita neppure due mesi fa a Parigi Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi. La ragazza si era laureata in autunno alla Sapienza di Roma, dove ha trascorso gli ultimi tre anni. Lo aveva scritto anche su Facebook, alla fine dell'anno. La giovane aveva anche lavorato, per un breve periodo, in un villaggio turistico.

FRANCIA: 'FORZA ANGELA, SIAMO CON TE', DECINE DI MESSAGGI PER LA GIOVANE FERITA

"Forza, Angela. Siamo tutti con te". E ancora: "Ti ho conosciuto per poco quest'estate ma nel tuo viso c'era sempre un sorriso da donare agli altri, sei una ragazza stupenda e con tanta voglia di fare, mi raccomando gioia riprenditi in fretta, Forza Bellezza!". "Per i pochi mesi che abbiamo trascorso assieme come compagni e colleghi tutti ci siamo resi conto quanto sei inarrestabile e instancabile in quello che fai, stupendo sempre tutti quanti. Forza mia cara Angela". Sono soltanto alcuni dei messaggi lasciati nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita nell'esplosione a Parigi. La giovane si era laureata da poco e lavorava a Parigi. "Forza, Angela non mollare. Siamo con te", scrive un altro. Mentre alcuni giovani ricordano gli ultimi incontri della scorsa estate. "Dai amica mia, tu sei forte rialzati! Chi ti ama sta pregando x te, dio è con te", scrive una ragazza.

Questa mattina a #Parigi una violenta esplosione per una fuga di gas che ha provocato morti e feriti. Questo il racconto dell’inviato di #cartabianca @valerioorsolini che insieme al collega @pappaianni alloggiava in un hotel di fronte al luogo dello scoppio@RaiTre #cartabianca pic.twitter.com/ZairCg4ISR — #cartabianca (@Cartabiancarai3) 12 gennaio 2019

FRANCIA: INVIATO AGORA', 'ESPLOSIONE MI HA CATAPULTATO DA CAMERA AL BAGNO

"Un minuto prima ero al telefono nella camera al secondo piano dell'hotel Mercure, poi l'esplosione, e mi sono ritrovato in bagno, catapultato due metri più in là. Mi sono guardato attorno e l'intera finestra era finita sul letto, la camera devastata dalla deflagrazione". A raccontarlo all'Adnkronos Matteo Barzini, inviato di Agorà, rimasto ferito dopo l'esplosione di una panetteria nel cuore di Parigi. Barzini, che si trovava da ieri sera nella capitale francese per seguire la manifestazione dei gilet gialli, è stato dimesso poco fa dall'ospedale con dieci punti di sutura alla gamba e contusioni alla testa. "Subito dopo l'esplosione sono uscito dalla stanza, ho sentito le persone che urlavano sulle scale, prima sono andato verso i piani alti, poi sono sceso in strada e mi sono reso conto di quello che era accaduto - racconta Barzini che ha documentato gli attimi successivi all'esplosione - Sono tornato in camera a riprendere le mie cose e ho fatto il giro di tutte le camere controllando che non ci fosse nessuno. Una volta tornato in strada i soccorritori mi hanno portato in ospedale".

PARIGI ESPLOSIONE: BERLINGUER, 'FERITO VIDEOMAKER DI CARTABIANCA, HA RIPRESO TUTTO

Tra i feriti nell'esplosione di una panetteria a Parigi, ci sono anche due italiani, una donna, le cui condizioni sarebbero gravi, ed un videomaker di 'Cartabianca', la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai3. Lo conferma all'Adnkronos la stessa giornalista, secondo cui Valerio Orsolini è rimasto ferito in modo fortunatamente lieve. "Si trovava a Parigi per seguire la manifestazione di oggi dei gilet gialli - racconta Berlinguer - al momento dell'esplosione era nella sua stanza d'albergo di fronte alla panetteria", investita dalla deflagrazione. "Valerio ha avuto un sangue freddo eccezionale - dice ancora l'ex direttrice del Tg3 - perché ha filmato tutto e le immagini da lui girate vengono mandate in onda sui telegiornali". Il videomaker è rimasto ferito in modo lieve "sopra a un occhio, è stato medicato prima in albergo, perché non permettevano a nessuno di uscire - racconta infine Berlinguer - ora però è al Pronto soccorso".

PARIGI: TESTIMONE, 'RASSICURATI CHE NON SI TRATTA DI UN ATTENTATO'

Le autorità hanno rassicurato i residenti della parigina rue de Trévise che la forte esplosione avvenuta stamattina non è stata causata da un attentato. Lo ha riferito a Le Parisien Paula Nagui, la receptionist dell'hotel Diva Opera, che si trova a una decina di metri dalla panetteria dove è avvenuta l'esplosione. C'è stata "un'enorme esplosione", ha detto la donna, e tutte le finestre e le vetrine circostanti sono andate in frantumi. I clienti dell'albergo sono stati "rassicurati", dopo avere pensato in un primo momento ad un attacco terroristico. Le autorità ritengono che la probabile causa dell'incidente sia una fuga di gas.