Parigi, esplosione in una boulangerie. Quattro morti, grave una donna italiana

Parigi, esplosione in una boulangerie: 4 morti, 12 gravi (anche una donna italiana)

Una forte esplosione si è sviluppata nella mattinata nel nono arrondissement di Parigi. L'esplosione si e' verificata in un panificio in rue de Trevise, nel centro di Parigi. Un palazzo è subito andato in fiamme. La fuga di gas è all'origine dell'esplosione del panificio in rue de Trevise, nel nono arrondissement a Parigi. La deflagrazione, che ha distrutto tutto il pianterreno del palazzo, e' avvenuta dopo un incendio. Quattro morti (due civili e due pompieri), oltre trenta feriti e una decina sono gravi. Coinvolti anche due italiani. Ferito, ma in modo lieve, un videomaker della trasmissione "Cartabianca", Valerio Orsolini. Grave invece una donna.

PARIGI ESPLOSIONE: BERLINGUER, 'FERITO VIDEOMAKER DI CARTABIANCA, HA RIPRESO TUTTO

Tra i feriti nell'esplosione di una panetteria a Parigi, ci sono anche due italiani, una donna, le cui condizioni sarebbero gravi, ed un videomaker di 'Cartabianca', la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai3. Lo conferma all'Adnkronos la stessa giornalista, secondo cui Valerio Orsolini è rimasto ferito in modo fortunatamente lieve. "Si trovava a Parigi per seguire la manifestazione di oggi dei gilet gialli - racconta Berlinguer - al momento dell'esplosione era nella sua stanza d'albergo di fronte alla panetteria", investita dalla deflagrazione. "Valerio ha avuto un sangue freddo eccezionale - dice ancora l'ex direttrice del Tg3 - perché ha filmato tutto e le immagini da lui girate vengono mandate in onda sui telegiornali". Il videomaker è rimasto ferito in modo lieve "sopra a un occhio, è stato medicato prima in albergo, perché non permettevano a nessuno di uscire - racconta infine Berlinguer - ora però è al Pronto soccorso".

PARIGI: TESTIMONE, 'RASSICURATI CHE NON SI TRATTA DI UN ATTENTATO'

Le autorità hanno rassicurato i residenti della parigina rue de Trévise che la forte esplosione avvenuta stamattina non è stata causata da un attentato. Lo ha riferito a Le Parisien Paula Nagui, la receptionist dell'hotel Diva Opera, che si trova a una decina di metri dalla panetteria dove è avvenuta l'esplosione. C'è stata "un'enorme esplosione", ha detto la donna, e tutte le finestre e le vetrine circostanti sono andate in frantumi. I clienti dell'albergo sono stati "rassicurati", dopo avere pensato in un primo momento ad un attacco terroristico. Le autorità ritengono che la probabile causa dell'incidente sia una fuga di gas.