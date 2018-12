Parigi, gilet gialli ancora in piazza. Tensione e scontri sugli Champs Elysées

Francia: "Gilet gialli", scontri sugli Champs-Elysées: oltre 100 arresti

Sono 36 mila i Gilet gialli scesi in strada a protestare oggi in Francia, di cui 5.500 a Parigi, dove gli scontri sugli Champs-Elysees hanno provocato il fermo di oltre 107 persone. Sono i numeri forniti dal premier francese, Edouard Philippe, dalla prefettura di Parigi dove si e' recato per seguire la situazione. Scontri si sono avuti sull'arteria principale della capitale, con il ferimento di 10 persone, di cui 3 agenti.

Intorno alle 9, i manifestanti hanno tentato di forzare un checkpoint su place de l'Etoile provocando una risposta della polizia che ha usato gas lacrimogeni. Dalle 6, l'arteria parigina e' chiusa al traffico e soggetta a uno stretto controllo della polizia.