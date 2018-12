Parigi, guerriglia coi gilet gialli: scontri, decine di feriti e di arresti

Francia: "Gilet gialli", scontri sugli Champs-Elysées: almeno 65 feriti e 140 arresti

E' guerriglia sugli Champs-Elysees dove migliaia di Gilet gialli si sono radunati per protestare contro le iniziative del presidente francese Emmanuel Macron. Polizia e manifestanti si sono scontrati, facendo almeno 65 feriti, tra cui 11 agenti, mentre in 140 sono stati fermati. I dimostranti hanno dato fuoco a cassonetti e auto, in molti con il volto coperto da maschere antigas o occhiali per proteggersi. Secondo Le Parisien si stanno preparando a un nuovo scontro con gli agenti schierati, mentre alcuni si stanno allargando dagli Champs-Elysees, dirigendosi verso le Galeries Lafayette e il museo del Louvre, fino a place de la Bastille. Intanto 17 stazioni metro sono state chiuse.

Il governo: "Scioccati dalla violenza contro i simboli della Francia"

Il premier Edouard Philippe si e' detto "scioccato" per le azioni contro "i simboli della Francia", come l'accerchiamento della tomba del milite ignoto, un gesto che invece ha ricevuto il plauso della leader di estrema destra, Marine Le Pen. Parole di sostegno ai manifestanti sono arrivate anche da Jean-Luc Melenchon, leader dell'estrema sinistra de la France Insoumise, che ha definito il movimento dei Gilet gialli "una rivoluzione dei cittadini". "Emmanuel Macron e' riuscito a lanciare una rivoluzione ma non quella che credeva".