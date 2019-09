Parigi, i gilet gialli tornano in piazza: decine di arresti

Francia: proteste a Parigi, lacrimogeni a stazione Saint-Lazare

Primi incidenti a Parigi, dove la tensione e' alta per la concomitanza di tre manifestazioni nazionali, insieme alla Giornata del Patrimonio. Un folto gruppo di gilet gialli si e' riunito sul piazzale della stazione Saint-Lazare in una manifestazione non autorizzata; la polizia ha risposto lanciando lacrimogeni per disperderli. Altra raduno non autorizzato a Place de la Madeleine, da dove - riferisce Le Parisien - i manifestanti si sono ritirati urlando slogan contro il presidente francese, Emmanuel Macron.

La capitale e' blindata con 7.500 agenti schierati per rispondere alle tre diverse manifestazioni nazionali previste: per il clima, contro la riforma delle pensioni e una nuova marcia dei gilet gialli. Tutto cio' in concomitanza con la Giornata del Patrimonio, iniziativa culturale di apertura di palazzi storici, tra cui l'Eliseo. Diverse linee della metro sono state bloccate, cosi' come alcuni siti istituzionali e turistici.

La Prefettura di Parigi ha riferito di avere effettuato questa mattina a Parigi decine di arresti e fermi, circa 90, e 1.250 controlli nel corso delle manifestazioni in programma nella capitale francese. A scendere in piazza sono stati, oltre ai gilet gialli, anche gli ambientalisti e i manifestanti che protestano contro la riforma delle pensioni. Centinaia di persone, poi disperse dalla polizia, si sono radunate nei zone di Madeleine e Saint-Lazare. Nella zona dell'Opera, gli agenti hanno impiegato anche i gas lacrimogeni. Sono circa 7.500 gli agenti impiegati, con particolare attenzione per le strade più a rischio, prima fra tutte Champs-Elysees.