Parigi, identificato il ragazzo morto nel carrello dell'aereo: aveva 14 anni

Ani Guibahi Laurent Barthélémy il nome del 14enne trovato morto mercoledì nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan, in Costa D'Avorio e diretto a Parigi.

Ad identificarlo, come spiega Repubblica, sono state le autorità ivoriane. "Ani Guibahi Laurent Barthélémy, nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon, distretto di Abidjan, allievo di quarto anno a Niangon Lokoua, un sobborgo dello stesso quartiere. La sua identità è stata confermata dai genitori", afferma il ministero dellì'Interno in una nota.

Il corpo di Ani Guibahi Laurent Barthélémy è stato trovato a Parigi intorno alle 6:40 di mercoledì mattina, circa mezz'ora dopo l'atterraggio dell'aereo.

Secondo una fonte vicina alle indagini come precisa Repubblica, il 14enne "è morto per asfissia o per congelamento". Gli alloggiamenti del carrello di atterraggio non sono né riscaldati né pressurizzati.

Sarebbe inoltre in mano all'autorità ivoriana un video tratte dalle telecamere di sorveglianza della pista aereoportuale in cui si vede il giovane al momento del decollo lanciarsi per afferrare il carrello ed entrare nell'aereo al momento del decollo.