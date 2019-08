Parigi, ministra di Macron “eccitata dall’intelligenza” scandalizza la destra

“Je suis sapiosexuelle”. Marlène Schiappa, ministra per le Pari opportunità del governo di Macron, scrittrice e paladina del movimento femminista, continua a far parlare di sé per le sue dichiarazioni “piccanti”. Come scrive Libero, in una intervista con la giornalista del Journal du dimancheha ha confessato di essere attratta sessualmente dall’intelligenza: di essere “sapiosessuale”, dal latino sapiens sexualis. Autrice di un romanzo (Pas plus de quatre heures de sommeil) dove il personaggio di ‘Morgane’ ha delle fantasie sessuali su “Alain Juppé, l’uomo più sexy di Francia” (ex primo ministro gollista), la ministra francese ha dato prova di grandi doti letterarie.

La confessione della ministra sulla sua “sapiosessualità” ha scatenato reazioni di ogni genere, e tra queste anche quella estrema di Jean-Yves Narquin, sindaco vicino a Rassemblement national de la Le Pen, “Già sapevamo che era la regina dei pompini, grazie alle sue confessioni! Ma se riflette pure quando succhia…dove andremo a finire!”, ha twittato Narquin, provocando un terremoto di polemiche.

Roselyne Bachelot, ex ministra dell’Ambiente sotto Chirac e della Salute sotto Sarkozy, ha espresso subito solidarietà nei confronti della Schiappa: “Cara Marlène, condanno le frasi ignobili e oscene proferite da Jean-Yves Narquin nei suoi confronti. Le mando un abbraccio per manifestarle tutta la mia solidarietà”, poi la ministra non gliel’ha mandate a dire ricordando a Narquin i suoi precedenti con la giustizia per un affare familiare, e citando Simone de Beauvoir: “Nessuno è di fronte alle donne più aggressivo dell’uomo insicuro della propria virilità”.

Le confessioni a cui faceva riferimento Narquin quando ha scritto quel tweet risalgono a quando Marlène Schiappa ha scritto un libro scritto con lo pseudonimo di Marie Minelli, “Provate l’amore delle curvy”. L’attuale ministra esalta le capacità sessuali delle curvy, soffermandosi su un talento in particolare: “La fellatio è la loro specialità”. Ma il suo entourage, al settimanale L’Express, aveva negato che dietro Marie Minelli ci fosse la ministra. Marlène, invece, si è sempre mostrata sfuggente su questa sapida storia erotico-letteraria.