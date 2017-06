Parigi, sparatoria a Notre Dame. In 900 bloccati nella cattedrale. Foto-video

L'aggressore che ha ferito un agente a Notre Dame nel cuore di Parigi a colpi di martello ha "gridato 'lo faccio per la Siria'". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Gerard Collomb aggiungendo che l'aggressore era uno studente "algerino con un permesso di soggiorno". Il ministro ha confermato che l'uomo aveva con se' anche due coltelli, un modus operandi gia' visto nel Regno Unito. "Finora non ci sono state rivendicazioni" ha specificato Collomb.

La situazione e' "sotto controllo" a Notre Dame, nel cuore di Parigi, dove un uomo ha aggredito a colpi di martello un agente prima di essere fermato dal fuoco di alcuni colleghi. L'aggressore - di cui non sono chiare ancora le ragioni anche se le indagini sono state affidate alla procura anti-terrosimo - e' ricoverato in ospedale. Lo rende noto la prefettura di polizia aggiungendo che "guadualmente sara' fatta uscire dopo controlli" la gente costretta durante l'emergenza a restare all'interno della cattedrale di Parigi. Almeno 900 persone secondo Le Figaro'. Il 20 aprile scorso un uomo, Karim Cheurfi, affiliato ad Isis, aveva ucciso a colpi di kalasnhikov un agente sugli Champs Elysess e ne aveva feriti altri due prima di essere ucciso dai colleghi di Xaviere Jugele, il poliziotto morto nell'attacco. (AGI) Gis/Fab

Un poliziotto e' stato assalito nel pomeriggio nell'area di Notre Dame, a Parigi, da un uomo che brandiva un martello. L'agente ha sparato. L'assalitore e' rimasto ferito.





Circa 900 persone sono rimaste bloccate all'interno della cattedrale di Notre-Dame dalla polizia, che sta setacciando il quartiere dell'ile de la Cite', in pieno centro di Parigi, alla ricerca di eventuali complici dell'aggressore. "Sono calmi, abbiamo spiegato loro la situazione e stiamo aspettando di poter uscire", ha spiegato alla tv BFM una esponente della diocesi incaricata della comunicazione, che si trova anche lei all'interno della chiesa.

La procura di Parigi ha aperto una inchiesta per terrorismo in merito ai fatti di Notre Dame, dove nel pomeriggio di oggi un uomo ha attaccato un agente brandendo un martello. Il poliziotto ha sparato e l'assalitore e' rimasto ferito.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK