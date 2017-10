Parigi, sventato attentato: scoperte bombe artigianali

Sventato attacco a Parigi: scoperte bombe artigianali

La polizia francese ha arrestato cinque persone dopo avere trovato un ordigno artigianale in uno dei quartieri più esclusivi di Parigi: tra le persone fermate figura anche un individuo inserito in una lista di sorvegliati speciali per terrorismo. La polizia ha scoperto due bombole di gas nel corridoio di un edificio nel 16esimo distretto della capitale: altre due sono state ritrovate all'esterno dell'edificio. Un telefono cellulare collegato alle bombole potrebbe essere, secondo gli inquirenti, il possibile detonatore.

Parlando a FranceInfo, il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha rivelato che una delle persone arrestate era nella lista dei sorvegliati dalla polizia per presunte attività terroristiche. "Questo dimostra che il livello della minaccia in Francia è estremamente alto", ha detto il ministro. Ad avvisare la polizia è stato un residente locale, che ha avvistato due bombole di gas apparentemente abbandonate nel corridoio del suo palazzo a Porte d'Auteuil. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno poi scoperto altre due bombole davanti all'edificio.