Parma, Gambarini (FI): consulente fuggito coi soldi di una società partecipata

"Seicentomila euro spariti dalle casse di Stu Authority, società partecipata del Comune di Parma. Parliamo quindi di soldi dei cittadini: a farli sparire un consulente scelto dall'amministrazione guidata da Federico Pizzarotti. Da giugno si sono perse le tracce di questa persona. Ovviamente la magistratura farà la propria parte, ma il sindaco e l'assessore al Bilancio dov'erano? Come è stato possibile non accorgersi di un ammanco del genere? Il Comune avrebbe dovuto vigilare con attenzione sulla propria partecipata, sui conti e sui bilanci. Tanto più perchè Pizzarotti si è sempre vantato di aver risanato i bilanci di Comune e partecipate. A quanto pare, erano troppo interessati alla campagna elettorale per pensare a quanto stava accadendo nella partecipata. Oggi il sindaco cerca di giustificarsi dicendo che la società partecipata non è il Comune e che non si tratta quindi di soldi del Comune ma il giochino non regge: Stu Authority è di proprietà del Comune e il sindaco e l'assessore avrebbero dovuto svolgere il loro ruolo di controllori".