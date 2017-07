Parma, madre e figlia di 11 anni uccise in casa. Sospettato l'altro figlio

Una donna di 45 anni e la figlia di 11 anni, di origini ghanesi, ma in Italia da tantissimi anni, sono state trovate uccise, verso le 21 di ieri sera, nella prima periferia di Parma. Sospettato del duplice assassinio e' uno dei figli della donna, Solomon Nyantakyi, 21 anni, che ancora non è stato trovato dalle forze dell'ordine e risulta irraggiungibile al telefono dal momento del delitto.

Le due vittime sono state uccise con diversi colpi, inferti verosimilmente con un coltello e con inusitata ferocia, e trovate in sala da pranzo. La casa era piena di sangue ovunque, nel corridoio e sui muri.

Solomon Nyantakyi aveva davanti una promettente carriera calcistica e fu convocato in prima squadra diverse volte da Donadoni, nell'anno del crac del ParmaFc, prima che problemi comportamentali gli precludessero l'ascesa nel mondo del pallone.

Ad accorgersi del duplice omicidio e' stato un terzo figlio della donna, Raymond Nyantakyi, 25 anni, quando e' tornato a casa dal lavoro. Sul luogo del massacro si sono recati il Pm di turno, Paola Dal Monte, la polizia scientifica e la polizia di Parma.

Raymond Nyantaky, dopo aver rinvenuto i corpi, ha avvisato una vicina e poi ha chiamato il 113. Il capofamiglia, marito e padre delle vittime, era in Inghilterra per lavoro al momento dellla tragedia. I vicini non si sarebbero accorti del dramma che si consumava anche se una donna avrebbe sentito la bambina urlare chiamando la mamma, nel primo pomeriggio.

La famiglia risiedeva a Parma da molti anni tanto che la bambina uccisa era nata nella città ducale. Continuano le indagini e la ricerca di Solomon Nyantakyi.