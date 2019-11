Parma, morto operaio schiacciato da un escavatore

Un operaio di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro ad Antria di Monchio delle Corti, sull'Appennino Parmense. L'uomo, come scrive Repubblica, di origini sarde, stava lavorando giovedì pomeriggio in un cantiere stradale quando è rimasto schiacciato fra un escavatore e un muretto di contenimento riportando un grave trauma toracico. Trasportato all'ospedale Maggiore di Parma è spirato nella notte a causa delle ferite riportate.Su quanto successo ora indagano i carabinieri.