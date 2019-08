Parmalat, all'asta il tesoro di Tanzi. Quadri e opere per diversi milioni di €

Dal 5 settembre inizia la gara online. il 29 ottobre invece asta classica al Centro Svizzero di Milano. In "palio" il tesoro di Calisto Tanzi, l'ex patron di Parmalat. Una collezione privata dal valore di diversi milioni di euro, complice l'elenco di opere da togliere il fiato e che comprende tra gli altri autori del calibro di Manet, Monet, Cézanne, Matisse, van Gogh, Ball, Boccioni, Renoir, Chagall, Signac, Balla, Magritte.

Come spiega la Gazzetta di Parma, sono già pubblicati sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie (www.ivgparma.it) i 175 pezzi appartenuti alla famiglia Tanzi che da settembre a ottobre resteranno consultabili via web e che saranno esposte in una grande mostra aperta al pubblico a partire dal 6 settembre all'Ape Museo di via Farini. La collezione privata, sequestrata in seguito al crac Parmalat, annovera impressionisti, espressionisti, «pointilistes». E ancora, futuristi, veristi, cubisti e surrealisti. Parliamo di 125 pezzi, la maggioranza oli su tela, ma anche pastelli, incisioni, disegni a china, realizzati da fine Ottocento a metà Novecento dai più grandi artisti tra Italia, Europa e Russia.