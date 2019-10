Parroco abusa del chierichetto. In Appello arriva lo sconto di pena

Ridotta in Appello la condanna al prete di Monselice, don Nicola De Rossi, per violenza sessuale nei confronti di un minore. Come racconta ilGazzettino.it di Padova, il religioso, in primo grado era stato condannato a due anni e otto mesi. Pena ridotta a due anni e un mese, perchè ha spiegato alla corte di fare volontariato e perchè ha risarcito la famiglia del bambino con 15 mila euro.

Il fatto - Il ragazzino di 15 anni è andato a pranzo con il suo parroco. I genitori gli avevano dato il consenso perchè si fidavano del prete. Ma il religioso ha invitato il quindicenne nella sua camera da letto. Una volta fatto sdraiare sul letto, gli ha toccato nelle parti intime e ha iniziato a strusciarsi.

Il ragazzino in lacrime ha raccontato l'accaduto ai genitori. Non hanno esitato a presentare la denuncia ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Piccione.

Ad incastrare il don una telefonata, come precisa ilGazzettino.it, effettuata con un amico: «...Come ho fatto a ridurmi così, mi faccio schifo...» aveva confidato il prete al conoscente. E poi c’è quella telefonata tra il don padovano e la psicoterapeuta. La donna lo ha consolato dicendogli: «...Se è stato un gioco allora prosegui su questa strada...». E poi ancora all’amico sacerdote «...Tra noi non è un rapporto alla pari, ma alla dispari...».

Don Nicola De Rossi, 42 anni, era stato ordinato nel 2002 ed era stato assegnato al Duomo di Asiago in provincia di Vicenza. A luglio del 2016 era stato indicato come parroco moderatore della comunità di Caselle de’ Ruffi, Sant’Aneglo di Maria di Sala e Murelle nella provincia di Venezia. Ma a settembre del 2016, quando la storia era emersa, la sua nomina è stata subito sospesa. All'ex parroco gli inquirenti avevano trovato nel computer del materiale pedopornografico.