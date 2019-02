Ritiro patente immediato a chi parla al cellulare: la proposta di Polstrada

Il numero uno di Polstrada propone la revoca patente se scoperti ad utilizzare il cellulare alla guida alla prima infrazione

Utilizzare il cellulare o lo smartphone mentre si è alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali in Italia. La conferma arriva direttamente dalla Polizia stradale, il cui numero uno, Santo Puccia, ha lanciato una proposta per ridurre i pericoli sulla strada dovuti a questa cattiva abitudine. Oggi la sospensione della patente avviene solo nei casi di recidiva ma nel prossimo futuro la sanzione potrebbe diventare immediata.

Cellulare, ritiro patente alla prima infrazione

"L'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. - ha affermato Puccia in audizione alla commissione Trasporti della Camera - Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo”. La norma attuale, sottolinea il capo di Polstrada, si è dimostrata "poco efficace in termini di deterrenza".