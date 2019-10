Patenti facili, ogni candidato fruttava 3 mila euro; 20 denunciati

Una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a far ottenere in modo fraudolento patenti di guida. A scoprirla, una indagine delle sezioni della Polizia stradale di Verona e Rimini che hanno accertato

casi riguardanti le province di Varese, Verona, Vicenza, Modena, Bologna: il sospetto degli inquirenti è che possano essercene stati anche altri in passato e che in ogni caso essi rappresentino solo "la punta di un immenso iceberg". Venti i denunciati.

Per avere una idea del giro di affari basti pensare che in alcune intercettazioni gli indagati si vantavano di poter gestire fino a 4 candidati a sessione, con un guadagno tra i 2 mila ed i 3 mila euro per ciascuna patente. L’organizzazione si occupava di tutta la “pratica”: dai certificati medici rilasciati da un medico compiacente - che è tra gli indagati - alla fornitura di sofisticati kit composti di microtelecamere e ricetrasmittenti con auricolari praticamente invisibili, per poter, sostanzialmente, fare l’esame a distanza, sostituendosi all’esaminato.