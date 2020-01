Peculato: Palermo, vettura della Regione per tragitto casa-lavoro, sequestro

I finanzieri del II Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, nell’ambito di un’indagine delegata dalla procura, hanno dato esecuzione a un decreto emesso d’urgenza dal pm, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un’auto di proprietà della Regione Siciliana, assegnata a un funzionario ma da questi usata anche per raggiungere la sua abitazione a Santa Flavia, nel Palermitano. Le indagini, hanno dimostrato che il dipendente pubblico O.F, 53 anni, utilizzava la vettura dell’amministrazione per compiere il routinario tragitto casa-lavoro e viceversa. L'uomo è stato pedinato e ripreso mentre utilizzava la Fiat Panda senza alcun titolo autorizzativo da parte dell’Entem, ed è ora indagato per peculato.