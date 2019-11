Pedofilia, 11enne abusata: arrestato ex parroco nel casertano

Pedofilia, 11enne abusata nel casertano

Arrestato per abuso su minore l’ex sacerdote della parrocchia di Trentola Ducenta, don Michele Mottola, nel Casertano. La misura cautelare in carcere è scattata questa mattina a seguito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord che si è avvalsa di registrazioni audio, messaggi e testimonianze. La bambina all’epoca dei fatti frequentava assiduamente la parrocchia. Un fardello per la Curia di Aversa e per il vescovo Angelo Spinillo la storia dell’ex sacerdote della parrocchia di Trentola Ducenta, don Michele Mottola, 60 anni, originario di Caivano.

Tutto inizia nel maggio scorso quando la bambina, 11 anni, si presenta insieme ai genitori in Curia con delle registrazioni audio che la stessa vittima aveva fatto con il cellulare. Dalle registrazioni si sentiva il prete chiedere alla bambina dei baci, e poi sussurri, sospiri e la frase “ora lavati i denti”. Non solo, ci sono anche messaggi e anche un diario scritto dalla minore. Elementi che portano immediatamente nel maggio scorso il vescovo Spinillo a sospendere don Mottola e al divieto di celebrare pubblicamente messa e a qualsiasi contatto con i fedeli. Nello stesso momento, il presule invita i genitori della bambina ad andare a denunciare quanto accaduto. Così mentre la Diocesi di Aversa ha già aperto un procedimento canonico contro il sacerdote, la procura di Napoli Nord, dopo la denuncia in Commissariato ad Aversa dei genitori della bambina, avvia le indagini.

Vengono raccolti tutti gli elementi, come le registrazioni audio, le testimonianze di alcuni fedeli, la testimonianza di una catechista che fu la prima a raccogliere le confidenze della bambina, fino ai messaggi inviati dal prete alla vittima. La stessa bambina viene ascoltata più volte in modalità protetta e in presenza di psicologi. Tra i tanti messaggi raccolti, anche quello in cui il sacerdote scrive “non dovevi raccontare tutto. Ora penseranno male di noi”. Ma anche un diario in cui la bambina annota le sue perplessità su quanto le sta accadendo e si chiede se quello che succede tra lei e don Mottola sia sesso. Sessant’anni, da quaranta sacerdote, don Mottola ha diretto nel corso degli anni diverse parrocchie sia nel Casertano che nel Napoletano. La notizia arriva alla ribalta nazionale la scorsa settimana quando i genitori durante una trasmissione televisiva fanno ascoltare gli audio registrati dalla bambina e raccontano quanto accaduto.