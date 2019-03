Pedofilia, Don Aldo Buonaiuto: "Telecamere in oratori e asili"

Don Aldo Buonaiuto affronta due temi scottanti come la pedofilia e gli abusi nei luoghi frequentati dai minori. "Se serve dico sì alla videosorveglianza. Le telecamere - spiega il parroco della Comunità Papa Giovanni XXIII - in oratori e asili andrebbero introdotte, perchè la sicurezza dei bambini è sacra". In provincia di Venezia il progetto "Parrocchie sicure" è già realtà, la proposta lanciata dall'amministratore comunale ha dato il via libera all'installazione di decine di telecmere, in oratori, canoniche, chiese e spazi riservati a gruppi giovanili e associazioni parrocchiali. La causa scatenante però non è legata a presunti episodi di pedofilia, ma a intervenire in seguito ad atti vandalici e danni alle strutture. La Chiesa sul tema è comunque particolarmente sensibile, soprattutto Papa Francesco che ha da poco organizzato un convegno con tutti gli arcivescovi per affrontare questo tema sempre più scottante.