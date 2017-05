Pedofilia, le diocesi non sicure. Mappa abusi sessuali commessi da religiosi

Da www.retelabuso.org

Le diocesi non sicure? Eccole. L'Associazione italiana vittima dei preti pedofili ha disegnato una mappa completa degli abusi sessuali commessi in Italia da religiosi. Un raggruppamento di tutti i casi noti, quelli giunti al terzo grado di giudizio, quelli attualmente in corso e quelli di cui non si è più saputo nulla.

La cartina, che raggruppa solo i casi di violenza sessuali su minori e/o adolescenti, tranne qualche caso di “gravità eccezionale”, usa il colore rosso per tutti i casi di condanna in terzo grado, reo confessi o coloro che hanno patteggiato.

Il colore giallo, al contrario, indica tutti i casi attualmente in attesa di giudizio e quelli di cui non si è più saputo nulla, mentre il nero sta per i casi di sacerdoti indagati all’estero e nascosti in Italia. Infine, i quadrati verdi indicano invece le comunità di recupero per preti con problemi.